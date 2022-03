Uno Smartphone indistruttibile, Doogee V20 abbina qualità e prestazioni a una fotocamera che vi lascerà sbalorditi!

Dooge eV20: Una confezione completa!

Si presenta come in foto, con un pack nero opaco e lo stemma Doogee argenteo, dove all’interno troviamo oltre lo smartphone, il cavo dati, alimentatore, adattatore tipe C-audio cuffie e una pellicola salva schermo.

Doogee V20 fa parte della categoria Rugged ovvero gli Smartphone pensati per il lavoro, sport estremi, che devono rispecchiare le caratteristiche di qualità e robustezza per superare le sfide più estreme.

La pellicola vetro nel box riporta una plastica con i loghi di martelli da carpentiere; Doogee ci sta forse invitando a fare un test?

Comparto fotocamere spettacolare perché ci riserva una prima sorpresa: il sensore infrarosso che ci permette di vedere nel buio più assoluto. Come potete vedere dall’immagine postata sotto, la qualità non è per niente male grazie ai 20 megapixel con apertura focale di 1,8.

La seconda sorpresa che Dooge ha inserito in questo device si trova appena affianco al blocco fotocamere e si tratta di un elegante secondo display (foto sotto). Questo display posteriore serve a visualizzare l’orario, navigare fra i brani e rispondere alle chiamate in arrivo. Non è pero possibile utilizzarlo per vedere cosa si inquadra dalle camere.

Come si comporta Doogee v20 nella vita di tutti i giorni? La scheda tecnica è di tutto rispetto e il prezzo competitivo, vediamolo in dettaglio!

Doogee V20: Scheda tecnica e Prezzo

GENERALI

DIMENSIONI:170.5 x 81.2 x 14 mm, PESO 296 g, SISTEMA Android 11, IMPERMEABILE IP68 – MIL-STD 810, Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by)

DISPLAY

DIMENSIONE 6.43″, RISOLUZIONE 1080 x 2400, TECNOLOGIA AMOLED 409 ppi

HARDWARE

CPU Mediatek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm) Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55). RAM 8 GB, MEMORIA 256 GB ESPANDIBILE.

BATTERIA

CAPACITÀ 6000 mAh, RCARICA RAPIDA 33W

FOTOCAMERA

RISOLUZIONE principale 64MP f/1.8, camera a infrarossi 20MP f/1.8, camera ultra-grandangolare 8MP f/2.2, camera frontale 16MP f/2.0.

–Doogee V20 è al momento disponibile su Bangood a 290€, versione europea con spedizione HK.