Il social network cinese TikTok ha recentemente annunciato oggi SoundOn, una piattaforma all-in-one per il marketing e la distribuzione musicale.

Si tratta di una piattaforma “progettata per potenziare artisti nuovi e sconosciuti, aiutandoli a sviluppare e costruire le proprie carriere“. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

TikTok lancia SoundOn

SoundOn dunque è pensata per tutti gli artisti, emergenti o già affermati, che vogliono ampliare il numero di fan e vogliono far conoscere la propria musica a quante più persone possibili. La piattaforma in questione permette agli artisti di caricare musica direttamente su TikTok e di iniziare a guadagnare tramite royalty ogni volta che un brano è utilizzato in un video.

Proprio quest’ultimo punto è importante: SoundOn infatti paga il 100% delle royalty ai creatori di musica nel primo anno e il 90% dopo. Oltre a ciò, sono forniti diversi strumenti promozionali e supporto, come informazioni e sviluppo del pubblico, consigli di esperti da un team di artisti SoundOn dedicato e supporto promozionale attraverso il marketing dei creatori su TikTok.

È già partito un primo periodo di beta testing di SoundOn negli Stati Uniti, Regno Unito, Brasile e Indonesia, ma in futuro in altra nazioni si potrà provare la piattaforma.