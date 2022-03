Per tutti coloro che vogliono cambiare operatore telefonico è arrivata una nuova offerta molto allettante e dal costo molto basso. Si tratta dell’offerta di rete mobile di Fastweb, ovvero Fastweb Mobile Light. Quest’ultima, in particolare, sarà attivabile fino al prossimo 31 marzo 2022.

Passa a Fastweb con l’offerta mobile Fastweb Mobile Light a 6 euro al mese

Qualche tempo fa l’operatore telefonico Fastweb aveva lanciato una nuova offerta mobile denominata Fastweb Mobile Light. Quest’ultima sarebbe dovuta essere disponibile soltanto fino al 6 marzo 2022. Tuttavia, come già accennato, l’operatore ha da poco reso disponibile questa offerta fino alla fine di marzo.

Per tutti coloro che vogliono attivare una nuova offerta mobile conveniente e quindi arrivato il momento giusto. L’offerta Fastweb Mobile Light, infatti, include ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, 100 SMS verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati ad un costo di soli 6 euro al mese. Tuttavia, sarà possibile farlo soltanto con connettività 4G con una velocità massima di 150 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Sono inoltre inclusi minuti di chiamate senza limiti anche verso alcuni paesi stranieri. Tra questi, abbiamo Spagna, Croazia, Ungheria, Svizzera, Austria e Repubblica Ceca.

Vi ricordiamo che anche Fastweb ha inoltre deciso di supportare l’Ucraina proponendo minuti illimitati gratuiti verso l’operatore Ucraino Ukraine Kyivstar ai clienti che ne faranno richiesta chiamando il numero gratuito 159. In questi ultimi giorni, infatti, diversi operatori telefonici italiani hanno deciso di intervenire con solidarietà verso questo paese. Ci sono stati anche Iliad e TIM che hanno proposto minuti di chiamate senza limiti e giga illimitati.