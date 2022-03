In seguito alle iniziative lanciate da WindTre, Iliad e molti altri, anche l’operatore virtuale Fastweb si è mobilitato a favore dell’Ucraina con minuti illimitati gratis verso la nazione colpita dalla guerra.

Dallo scorso 26 febbraio 2022 anche Fastweb offre minuti illimitati gratuiti verso l’operatore Ucraino Ukraine Kyivstar ai clienti che ne faranno richiesta chiamando il numero gratuito 159. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Fastweb come WindTre ed Iliad a supportare l’Ucraina

Nelle ultime ore si è aggiunto anche Tim tra gli operatori menzionati poco fa, ecco le sue parole: “TIM per esprimere solidarietà alla popolazione ucraina colpita dal conflitto in corso ha messo a disposizione dei clienti di nazionalità ucraina in Italia una serie di agevolazioni per comunicare con famiglie e amici. A partire da domani saranno disponibili giga illimitati e minuti inclusi per una settimana“.

L’obiettivo degli operatori è quello di offrire ai cittadini ucraini di potersi mettere in contatto con amici e parenti rimasti sotto l’assedio russo, offrendo quindi un servizio del tutto fondamentale: una vicinanza umana, fatta di comunicazione, per aiutare e sostenere quanti stanno vivendo nell’inferno di Kiev o sotto il tiro degli invasori.

La comunicazione social sta vivendo momenti di grande importanza nel teatro di guerra ucraino, ma le comunicazioni private sono chiaramente ancora più importanti. Consentire ad amici e parenti di restare in contatto, infatti, è di grandissima importanza e permette di far veicolare all’estero informazioni di prima mano, senza filtri e senza tutte le sfumature e deviazioni che la sfera social determina.