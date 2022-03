Passare a WindTre da Iliad o MVNO conviene grazie alle offerte operator attack disponibili a partire da soli 7,99 euro al mese. Il gestore mantiene invariato ormai da diverso tempo il suo pacchetto di offerte GO tramite il quale consente di optare per diverse opzioni, tutte in grado di garantire quantità abbondanti di Giga a prezzi stracciati.

WindTre GO: l’offerta 150 Flash + Digital Easy Pay è ancora online!

Le numerose tariffe GO di WindTre sono rivolte a fasce ben precise di nuovi clienti, i quali dovranno prima indicare il gestore di provenienza per conoscere le opzioni disponibili. I clienti provenienti da uno degli operatori elencati di seguito, ad esempio, hanno la possibilità di attivare la migliore opzione di sempre.

La WindTre GO 150 Flash + Digital Easy Pay, infatti, è rivolta esclusivamente ai clienti provenienti da uno dei seguenti gestori:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

A un costo di soli 8,99 euro al mese, l’offerta permette di ricevere: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 150 GB di traffico dati per la navigazione.

La tariffa può essere attivata online, accedendo al sito ufficiale del gestore, indicando l’operatore da cui si desidera procedere con la portabilità e scegliendo l’offerta in questione. La SIM sarà spedita dal gestore tramite corriere, gratuitamente. Non sarà necessario, inoltre, affrontare alcuna spesa iniziale.