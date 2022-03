WindTre per assicurare sempre i migliori servizi a tutti i suoi clienti ha deciso di adeguarsi alle rinnovate condizioni del mercato e di aumentare in parte alcuni dei suoi costi nel corso delle prossime settimane.

WindTre, le modifiche alle tariffe nel 2022

Il gestore arancione ha deciso di seguire la strada già tracciata da altri operatori come TIM e Vodafone. A differenza delle scorse occasioni, in questo caso, il provider arancione si è reso protagonista di una duplice modifica.

I clienti che hanno una SIM con WindTre, relativa al vecchio gestore 3 Italia, si troveranno a pagare qualcosa in più ogni mese. L’operatore ha deciso di non aumentare direttamente i costi delle sue ricaricabili, quanto bensì di modificare alcune condizioni per le stesse ricaricabili.

La continuità dei consumi sarà la nuova norma in casa WindTre. Sulla base di ciò, gli utenti avranno a loro disposizione soglie senza limiti per telefonate, SMS e Giga internet per un giorno al costo di 0,99 euro, in caso di mancato rinnovo automatico della loro ricaricabile per assenza di credito. Il bonus dei consumi illimitati sarà applicato anche per un secondo giorno, sempre al medesimo prezzo. Il blocco del traffico del gestore arancione sarà attivo solo a partire dal terzo giorno. Il credito a debito sarà invece ripreso alla prima ricarica utile.

Gli abbonati di WindTre avranno simile trattamento anche per la connessione internet. I clienti dell’operatore infatti riceveranno un Giga extra per la navigazione di rete, in caso di esaurimento preventivo dei consumi di rete. Anche in questo caso il prezzo una tantum è di 0,99 euro.