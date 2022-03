Netflix: grazie a questa offerta i servizi della piattaforma costeranno pochissimo!

Tra le piattaforme di streaming si sta diffondendo un nuovo piano tariffario che costerà molto meno rispetto a quello del 2020/21. L’iniziativa è partita dalla nota Disney+ e a breve coinvolgerà anche la veterana Netflix. Quanto si pagherà con la nuova tariffa? Da quando sarà possibile approfittarne? Questa e tante altre notizie nel paragrafo sottostante!

Netflix: tutto ciò che c’è da sapere sulla nuova promo

Il nuovo piano tariffario permetterà di spendere meno, questo è vero. Ma ad una condizione: verranno aggiunte le tanto odiate pubblicità. Ad ogni modo niente paura, perché il CFO di Netflix Spencer Neumann ha messo in chiaro le cose durante la Morgan Stanley’s 2022 Technology, Media & Telecom Conference.

“Non è che siamo per principio contro la pubblicità, sia chiaro, ma non è qualcosa che rientri in questo momento nei nostri piani… Abbiamo un bel piano di abbonamenti scalabile. Per carità, mai dire mai, ma non è nei nostri piani. […] È difficile per noi ignorare che altri lo stanno facendo, ma ora come ora per noi non ha senso. E comunque io [Disney+ con la pubblicità] mi sa che non lo prenderò [ridacchia]. […] Altri servizi stanno puntando sui prezzi bassi, ma io credo anche che stiano perdendo un sacco di soldi.” ha dichiarato l’uomo.

Quanto a Disney, secondo ciò che ha detto la loro CFO Christine McCarthy, la scelta presa ha ovviamente un fine: far crescere la piattaforma fino a toccare i 230-260 milioni di abbonati entro la fine del 2024. Al momento Disney+ viaggia sui 129.800.000, mentre Netflix arriva ai 221.800.000 di utenti iscritti.