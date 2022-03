Non tutti sono preparati alle truffe che possono sopraggiungere in maniera inaspettata dalle chiamate call center. A volte innocue ma a volte vere e proprie spine nel fianco di chi non vive le telefonate con diffidenza. Lo hanno scoperto a proprie spese molti clienti che sono incorsi nei famigerati trucchi degli operatori.

Nel mirino dei suddetti sono finiti dati personali e bancari utilizzati per attivare profili tariffari, offerte e servizi. Bisogna fare attenzione e seguire alle lettera alcuni consigli utili per evitare il peggio. Ve li illustriamo in questo nuovo post.

Attenti ai call center: alcune chiamate sono delle truffe

Premettendo che non tutte le chiamate sono truffaldine è sempre un’ottima idea usare una sana dose di diffidenza. La disinformazione corre veloce sotto forma di voce registrata o offerta non plausibile. Le bugie telefoniche sono all’ordine del giorno specialmente se non si rispettano queste semplici ma essenziali regole: