In tante circostanze si sottovalutano i rischi legati all’utilizzo di WhatsApp. Spesso e volentieri, ad esempio, si relegano i possibili pericoli per la piattaforma al solo invio e ricezione di messaggi. Molti utenti arrivano, proprio per questa ragione, a sottovalutare il possibile impatto legato alla foto profilo.

WhatsApp, la foto profilo e tutti i rischi annessi

I malintenzionati nel corso di queste ultime settimane hanno messo a punto una serie di tecniche volte a rubare il possesso delle immagini del profilo agli utenti. Sotto questo punto di vista, le norme di WhatsApp si confermano molto concessive.

A differenza di altre piattaforme di messaggistica e social network, sulla piattaforma di messaggistica istantanea eventuali sconosciuti hanno la possibilità di accedere senza alcun tipo di restrizione alla visione delle immagini del profilo. Da queste è poi semplice effettuare degli screenshot.

In virtù di queste dinamiche, gli hacker in queste settimane stanno facendo incetta di foto profilo su WhatsApp e stanno mettendo in atto numerosi furti d’identità a danno di semplici utenti. Non c’è da sospendersi, a tal proposito, se la proliferazione dei profili fake sia sempre più un fenomeno crescente.

Gli utenti che vogliono evitare ogni problema con la foto profilo di WhatsApp possono optare per la sua cancellazione. Come alternativa, attraverso il menù Impostazioni di WhatsApp è anche possibile limitare la visione della foto profilo ai soli contatti memorizzati nella rubrica dello smartphone. In questo modo, si eviterà ad eventuali sconosciuti di visualizzare uno dei tratti più riservati dell’account per la chat.