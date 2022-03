Il colosso cinese Realme, in del Mobile World Congress, ha svelato il suo nuovo top di gamma: Realme GT 2 Pro. In realtà non si tratta dell’unico dispositivo svelato solo qualche giorno.

A suo fianco c’è anche il più economico Realme GT 2. Vediamo insieme di che pasta sono fatti i due nuovi smartphone.

Realme presenta il nuovo GT 2 Pro, ecco la scheda tecnica ufficiale

Realme ha posto particolare enfasi sul top dei gamma, ovvero il GT 2 Pro. Lo smartphone presenta un display AMOLED particolarmente sorprendente, con risoluzione 2K+ e picco massimo di luminosità di 1.400 nit. Sotto il cofano troviamo lo Snapdragon 8 Gen. 1 di ultimissima generazione, accompagnato da 8 o 12 GB di RAM e da 128 o 256 GB di memoria UFS 3.1, purtroppo non espandibile.

Il design è stato realizzato in collaborazione con Naoto Fukasawa. La cover posteriore è realizzata con copolimero a base biologica LNP ELCRIN di SABIC, certificati ISCC+, un materiale che garantisce una riduzione di CO2 di 2 chilogrammi per Kg rispetto alle alternative a base fossile. Le fonti dei materiali a base biologica SABIC derivano, riporta Realme, da rifiuti o residui di biomassa che non competono con le catene alimentari, quali olio greggio e oli vegetali idrotrattati.

Parlando di fotocamere, sul retro vanta un triplo sensore rispettivamente da 50 megapixel il principale, 50 megapixel l’ultra grandangolare e 3 megapixel l’ingrandimento 4X. Vanta una batteria da 5.000 mAh ed un sistema operativo pre installato Android 12 con Realme UI 3.0. Realme GT 2 Pro sarà disponibile in offerta lancio sul sito Realme a partire dall’8 marzo prossimo. Due le versioni e i prezzi proposti, 649 euro quello da 8/128 GB e 849 euro la versione da 12/256 GB.