Airbus ha dichiarato che prevede di testare un motore alimentato a idrogeno su un A380 modificato entro la metà del decennio, nella speranza di portare carburanti a basse emissioni nei viaggi aerei commerciali.

Il colosso aeronautico europeo ha dichiarato martedì che sta lavorando con il produttore di motori CFM International, una joint venture tra il braccio dell’aviazione di General Electric e la francese Safran, su un aereo prototipo che includerà una versione modificata di un motore già in uso che dovrà essere capace di gestire le temperature alle quali l’idrogeno brucia. I voli di prova potrebbero iniziare nel 2026, ha affermato Airbus.

I produttori di aeromobili e le compagnie aeree si stanno affrettando a ridurre le loro emissioni di carbonio, che rappresentano oltre il 2% del totale mondiale. Airbus ha perseguito in modo aggressivo l’idrogeno e ha affermato che sta lavorando su un aereo più ecologico che prevede entrerà in servizio nel 2035.

Entro i prossimi 10 anni ci saranno enormi cambiamenti

Boeing si è concentrata su carburanti per aerei più sostenibili, che attualmente rappresentano meno dell’1% della fornitura di carburante per aerei e sono più costosi del carburante per aerei convenzionale. Il CEO Dave Calhoun ha dichiarato in una conferenza degli investitori lo scorso giugno che non si aspettava un aereo alimentato a idrogeno “della scala degli aeroplani a cui ci riferiamo” prima del 2050.

Una grande sfida quella dell’utilizzo del carburante a idrogeno perché richiede attrezzature aggiuntive che aggiungono peso all’aereo, riducendo il numero di persone o la quantità di carico che un aereo potrebbe trasportare, ha affermato Richard Aboulafia, amministratore delegato di Aerodynamic Advisory, una società di consulenza aeronautica ditta.

Airbus ha dichiarato di aver scelto il suo A380, il più grande aereo passeggeri del mondo, perché aveva spazio per immagazzinare i serbatoi di idrogeno liquido e altre apparecchiature.