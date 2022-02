In questi giorni stiamo assistendo ad una tragica situazione dovuta al conflitto militare tra Russia e Ucraina. Per questo motivo, in molti si stanno adoperando per fare qualcosa che possa essere utile. Alcuni operatori telefonici, ad esempio, stanno riducendo i costi delle tariffe per le chiamate da e verso l’Ucraina e ora si è da poco aggiunto anche Fastweb.

Anche Fastweb ha deciso di azzerare i costi delle chiamate da e verso l’Ucraina

Anche il noto operatore telefonico Fastweb ha deciso di andare incontro ai propri utenti che hanno qualche familiare in Ucraina. Come già accennato, infatti, dal 26 febbraio 2022 tutti i clienti di rete fissa dell’operatore potranno effettuare chiamate sia da sia verso l’Ucraina senza alcun costo.

Fastweb ha così comunicato: “A seguito delle recenti notizie internazionali, per permettere la comunicazione e la vicinanza con i propri cari nonché sostenere le attività commerciali in un momento così difficile, Fastweb azzera in segno di solidarietà per tutti i propri clienti residenziali e business i costi delle chiamate da rete fissa, di sms e roaming da rete mobile, da e verso l’Ucraina. Tale iniziativa entra in vigore da domani”.

Vi ricordiamo che anche altri operatori hanno deciso di fare altrettanto. Tra questi c’è anche Iliad: “Date le recenti notizie e considerato il valore, in particolare in questo momento, di poter mantenere collegamenti con amici e familiari, iliad ha previsto per tutti i propri utenti una riduzione del 60% della tariffa voce verso fissi e mobili in Ucraina, da 0,57€/min a 0,21€/min. Tale riduzione entra in vigore da oggi e sarà valida fino al 30 aprile 2022.”