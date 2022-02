Lente nazionale più famoso è conosciuto in tutto il paese è senza alcun dubbio posteitaliane, la signora in giallo vanta infatti un bacino di utenti a dir poco assoluto conquistato negli anni grazie ai propri servizi sempre ha un costo di gestione accattivante e ben integrati con infrastruttura del paese.

Indubbiamente questo contesto ha giocato al nome di poste italiane, ciò non toglie però che nasconda un lato oscuro abbastanza ingombrante infatti il buon nome dell’azienda italiana viene spesso sfruttato dai truffatori per mandare avanti delle vere e proprie campagne di truffa ai danni dei clienti stessi dell’azienda.

Queste truffe prendono corpo email o sms di phishing pensati con l’unico scopo di rubare i codici di sicurezza dei conti BancoPosta inducendo chi legge a compiere delle azioni come effettuare accessi presso dei link esterni.

L’SMS che avverte e deruba gli utenti

Come potete bere leggere il nuovo sms di phishing che sta circolando tra i clienti di poste italiane ribadisce il concetto, quest’ultimo avvisa di un anomalia riscontrata sul conto BancoPosta invitando l’utente a risolvere il problema effettuando l’accesso presso un apposito link inserito poco più in basso.

Quel link che rimanda però ad una falsa area clienti di poste italiane che ricalca fedelmente il design di quello originale, se non fosse però che una volta digitate le vostre credenziali verrebbero immediatamente copiate e inviate ai creatori della truffa permettendogli di derubarvi con comodità e in tutta facilità.

Il consiglio e ovviamente sempre lo stesso, fare attenzione è vero più scettico, posteitaliane infatti per delle comunicazioni di sicurezza non usa banale sms per avvisarvi.