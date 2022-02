La gamma di smartphone OnePlus si prepara a registrare un’altra novità nel corso dei prossimi mesi dopo la presentazione dell’OnePlus 10 Pro e del recentissimo OnePlus Nord CE 2 5G.

Ancora una volta, sarà la gamma Nord a registrare il debutto di un nuovo componente, l’ancora inedito OnePlus Nord CE 2 Lite. Lo smartphone è già stato protagonista di alcune indiscrezioni nel corso delle ultime settimane. Scopriamo una piccola parte della scheda tecnica.

OnePlus Nord CE 2 Lite: ecco le prime anticipazioni

Nelle ultime ore un nuovo leak ci anticipa quello che sarà il design del nuovo OnePlus Nord CE 2 Lite andando anche a far luce su alcuni elementi centrali della scheda tecnica come la presenza di un SoC Qualcomm. Lo smartphone si posizionerà al di sotto del nuovo Nord CE 2 5G (disponibile in Italia da 359 euro) rappresentano la nuova proposta entry level della gamma OnePlus.

In attesa della sua presentazione ufficiale, l’insider Yogesh Brar in collaborazione con Pricebaba ci mostra, in anteprima, quello che sarà il design del nuovo smartphone. Stando all’immagine allegata di seguito, lo smartphone dovrebbe presentare un modulo per le fotocamere simile a quello del Nord CE 2 5G ma con una disposizione differente dei sensori. L’immagine ci mostra due sensori più grandi e uno più piccolo con una disposizione che ricorda, anche se con un posizionamento invertito, quella di alcuni smartphone OPPO come il Find X3 Pro.

Lo smartphone dovrebbe presentare un display da 6.58 pollici con risoluzione Full HD+, un processore Qualcomm Snapdragon 695. Il chipset sarà abbinato a varie configurazioni di RAM. Il modello base dovrebbe avere 6 GB di RAM e 64 GB di storage mentre quello top avrà 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Non possiamo escludere anche delle configurazioni intermedie.