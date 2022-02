Continua l’onda lunga degli aggiornamenti in casa WhatsApp. Anche nel corso di queste settimane, gli sviluppatori della piattaforma di messaggistica istantanea sono al lavoro per assicurare agli utenti i migliori upgrade. Le novità in cantiere in casa WhatsApp riguardano in maniera indistinta sia gli smartphone Android che i nuovi modelli di iPhone.

WhatsApp, le note audio in forma testuale arrivano su iPhone e Android

Dopo le fortune delle scorse settimane, anche per i mesi a venire WhatsApp pensa ad una serie di upgrade volti a modificare lo strumento delle note audio. In seguito al successo dell’aggiornamento per la riproduzione accelerata delle note vocali, un ulteriore novità sta per arrivare per tutti gli iscritti alla piattaforma di messaggistica.

Con il lancio del prossimo upgrade, gli utenti della chat avranno infatti la possibilità di beneficiare della trascrizione testuale delle note vocali. In pratica, per semplificare il concetto, gli iscritti potranno “leggere” le note vocali in forma testuale.

Gli sviluppatori di WhatsApp hanno messo a punto un algoritmo avanzato, che è in grado di trasformare in forma verbale il contenuto multimediale della nota audio. Questo algoritmo, almeno stando a quelle che sono une ultime indiscrezioni, dovrebbe essere disponibile in tutte le lingue attualmente compatibili con la piattaforma di messaggistica.

Anche per questo upgrade, in linea con la timeline prevista con la riproduzione accelerata delle note vocali, dovrebbe arrivare su tutti gli smartphone di ultima generazione. L’upgrade di WhatsApp potrebbe essere rilasciato in fase preliminare su Phone e poi successivamente arrivare anche sugli smartphone Android di recente produzione.