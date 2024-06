Google sta per introdurre un’importante novità per la sua app GoogleHome, che renderà ancora più agevole la gestione della smart home. Gli sviluppatori di 9to5Google, esaminando il codice della versione 3.18 dell’app Android, hanno scoperto un nuovo widget denominato “Preferiti”. Quest’ ultimo non è ancora disponibile ufficialmente. Ma promette già di rivoluzionare l’accessibilità e la flessibilità nel controllo dei dispositivi domotici.

Essa si presenta con un’interfaccia basata sul design Material You. Seguendo la palette cromatica del tema impostato sul sistema. Questo design moderno e intuitivo include una serie di toggle che replicano i comandi presenti nell’app Google Home o nel pannello delle impostazioni rapide per la domotica. Il suo grande vantaggio è la possibilità di portare i comandi della smart-home direttamente sulla schermata principale del dispositivo. Riuscendo a semplificare enormemente l’interazione quotidiana.

Google Home: funzionalità e personalizzazione del widget

Il suddetto widget ha una dimensione predefinita di 5×3, ma può essere ridimensionato per occupare lo schermo per intero. Offre due modalità operative, una si sincronizza con la scheda “Preferiti” di Google Home, riflettendo tutti i comandi selezionati dall’utente. Un’altra consente di configurarli in modo completamente indipendente. Questa flessibilità consente un certo grado di personalizzazione in base alle proprie esigenze specifiche.

Un’altra caratteristica interessante è la possibilità di cambiare la casa virtuale di riferimento. Opzione visualizzata nell’angolo in alto a sinistra accanto al logo di GoogleHome. Gli utenti possono anche organizzare i pulsanti secondo le loro preferenze. Rendendo il controllo della domotica ancora più intuitivo e adattabile. Anche se tutto ciò non è ancora disponibile al pubblico, i lavori sembrano essere in uno stato avanzato. Suggerendo che il rilascio potrebbe avvenire a breve. Google però non ha ancora annunciato una data ufficiale di lancio né ha fornito dettagli su eventuali modifiche che potrebbero essere apportate prima della disponibilità generale.

Questa innovazione rappresenta un passo avanti molto importante per i clienti Android che utilizzano quest’ app per gestire i loro dispositivi domotici. Insomma Google Home, con l’ aggiunta di tutte queste nuove funzionalità, continua ad evolversi. Cercando di offrire strumenti sempre più potenti e user-friendly ai suoi utilizzatori.