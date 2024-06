CoopVoce vince su Iliad: la nuova EVO 200 è perfetta

Sembrava davvero difficile fare meglio del passato ma a quanto pare i gestori mobili ci stanno riuscendo anche questa volta. Tra i migliori in assoluto non si può fare altro che notare CoopVoce, un provider che si sta distinguendo sempre più per le sue opportunità. Il mese scorso ha insegnato che le sue proposte erano le migliori e a quanto pare con l’entrata di giugno il gestore non ha voluto smentirsi. Al momento infatti il sito ufficiale mette a disposizione tutto, a partire dai contenuti più ampi a quelli più esigui.

Nel caso in cui qualcuno dovesse necessitare di questi grandi contenuti, non c’è da indugiare: CoopVoce offre la sua EVO 200.

CoopVoce, sul sito ufficiale ecco la nuova EVO 200 con tutto incluso

Con proposte di questo genere non si può fare altro che essere soddisfatti e CoopVoce lo dimostra ancora una volta. Il provider tra i più forti in Italia non perde occasione per mettere in circolazione delle proposte straordinarie, esattamente come le nuove EVO. Queste garantiscono tanti contenuti ma soprattutto una longevità senza precedenti, in quanto durano per sempre. Qualcuno aveva già visto una proposta, ovvero quella da 200 giga, la quale torna disponibile ma in versione rinnovata.

Dopo aver visto questa proposta già disponibile con un prezzo leggermente più alto, è il momento di sfruttarla in pieno. CoopVoce consente a tutti di averla per soli 7,90 € al mese e per sempre senza rimodulazioni. Al suo interno non manca veramente niente, proprio come sempre: ecco infatti minuti senza limiti verso tutti, 1000 SMS verso tutti ma soprattutto 200 giga in 4G.

Il costo di attivazione va pagato solo la prima volta ovviamente e di solito consiste in un prezzo di 10 €, ma non oggi. Questa EVO 200 è infatti totalmente priva di alcun costo, anche il primo mese. Chi la sceglie infatti non pagherà la prima mensilità e il costo di attivazione.