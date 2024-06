Xiaomi Redmi Buds 4 Pro sono cuffiette true wireless dalla qualità decisamente superiore al normale, che permettono al singolo consumatore di raggiungere un ottimo livello, senza dover investire cifre troppo elevate, almeno in confronto a quanto il mercato è oggi attualmente in grado di offrire.

Le cuffiette sono caratterizzate da una autonomia che va oltre le più rosee aspettative, riuscendo ad arrivare addirittura a 36 ore di batteria complessiva, indipendentemente dalla modalità di utilizzo effettivamente selezionata. La colorazione attualmente disponibile è la Midnight Black, quindi nero mezzanotte, con piena compatibilità con qualsiasi sistema operativo in commercio: sia esso Android, iOS, o più semplicemente Windows e MacOS.

Xiaomi Redmi Buds 4 Pro: che offerta folle su Amazon

Xiaomi Redmi Buds 4 Pro sono cuffiette di fascia media, infatti il loro listino di vendita sarebbe di 99 euro, ma solamente per avvicinare il maggior numero di utenti all’acquisto, Amazon ha pensato di abbassare la spesa del 46%, fino ad arrivare ad un valore finale che si aggira attorno a 53,92 euro. Acquistatele direttamente al seguente link.

Il prodotto presenta certificazione IP54 per la resistenza agli schizzi d’acqua di vario genere, così da poterle tranquillamente utilizzare anche in caso di pioggia o durante le attività sportive, a differenza di quanto si potrebbe pensare, il prodotto integra senza problemi la cancellazione attiva del rumore, o meglio definita ANC, così da essere sicuri di poterle utilizzare in luoghi rumorosi, riuscendo ad estraniarsi completamente da ciò che ci circonda. In ultimo, grazie alla presenza dell’applicazione Xiaomi Earbuds, gli utenti possono fruire di tutte le migliori specifiche e funzionalità del prodotto, andando a personalizzarle manualmente, come ad esempio l’equalizzatore del suono, o anche la cancellazione attiva del rumore, per finire con la possibilità di trovare gli auricolari, nel caso in cui fossero stati persi.