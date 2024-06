Smart TV Hisense in promozione su Amazon può davvero far risparmiare tutti i consumatori che vogliono il massimo con il minimo sforzo, infatti con meno di 500 euro sarà possibile accedere ad un prodotto estremamente completo e funzionale. Ciò che cattura maggiormente l’attenzione è sicuramente il suo essere da 65 pollici di diagonale, avete capito bene, non si tratta di un televisore di piccole dimensioni, ma uno dei più grandi attualmente in circolazione.

Il modello in promozione è il 65E63KT, un terminale compatibile con HDR10+, il che porta il livello e la qualità della riproduzione nettamente su un altro livello, condito con Game Mode Plus, la possibilità di godere direttamente di Amazon Alexa integrata, la compatibilità con DVB-T2/S2 ed anche HEVC 10, con l’aggiunta del Dolby Vision.

Hisense, la smart TV è in promozione per poco tempo

E’ indubbio che molti di noi non dispongono dello spazio necessario per ospitare un televisore da 65 pollici, ma se invece fosse presente, allora è possibile affidarsi al modello di Hisense, per il semplice fatto che costa solamente 499 euro. Avete capito bene, la spesa originaria di 599 euro è stata ridotta di circa il 20%, approfittando sempre di garanzia legale della durata di 24 mesi. Per l’acquisto vi dovete collegare qui.

Le dimensioni del televisore sono perfettamente nella media, raggiungendo per la precisione 1452 x 834 millimetri, con uno spessore di soli 74 millimetri. E’ chiaro che è importante conoscere da vicino anche la distanza del supporto, in questo caso i piedini sono distanti 1164 millimetri, generando allo stesso tempo uno spessore che può raggiungere fino a 300 millimetri. Le cornici sono sottilissime, ricordano addirittura gli OLED più moderni, promettendo allo stesso tempo prestazioni più che adeguate per la fascia di prezzo di posizionamento.