TIM, le offerte migliori di giugno 2024: ecco fino a 300GB

Risulterà difficile questa volta spodestare un gestore potente come TIM dei posti più alti in classifica. Gli utenti stanno tornando in grande quantità, soprattutto dopo che il 2023 si è chiuso con delle offerte di livello. Queste sono state riproposte proprie ultimamente e a quanto pare stanno attirando anche coloro che proprio non volevano rinunciare a Iliad o al proprio gestore virtuale.

Con la sua linea Power, TIM mette di nuovo in chiaro le cose e recupera tantissimi clienti. Le offerte che ne fanno parte sono precisamente tre, tutte cariche di contenuti e con prezzi molto più accessibili rispetto a quelli della concorrenza.

TIM: arrivano le grandi offerte, ecco cosa significa avere le Power

Essere sempre al passo con i tempi significa anche controllare che la propria promozione mobile sia in linea con quelle del momento. In quest’istante chi sceglie di ritornare in TIM si assicura delle offerte clamorose, probabilmente le migliori sul mercato. Al loro interno non manca niente tra minuti, messaggi e giga, ma soprattutto c’è anche un prezzo di favore rispetto al solito.

TIM vuole infatti sfruttare questo periodo che precede leggermente l’estate per cominciare a mettere il legno in cascina. L’azienda ha ripreso a dare il massimo e si è adeguata anche ai prezzi più bassi con cui i gestori virtuali stavano dominando. Sono pertanto disponibili al momento tre offerte che fanno capo alla linea Power, una vera e propria fucina di contenuti.

La prima offerta disponibile è la migliore, ovvero quella che costa 9,99 € al mese. La Power Special include internamente minuti senza limiti verso qualsiasi numerazione, 200 SMS e 300 giga in 5G.

Ovviamente il livello non si abbassa neanche nel caso delle offerte minori, la Power Iron e la Power Supreme Easy. Entrambe offrono minuti illimitati e 200 SMS come la prima offerta ma hanno rispettivamente 150 e 200 giga in 4G. I prezzi sono di 6,99 € al mese e 7,99 € al mese.