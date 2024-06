Messaggio phishing in mail: la truffa svuota i conti

È bastato un messaggio a mettere in crisi tantissimi utenti nelle ultime ore. Purtroppo le truffe girano sempre in chat e tramite e-mail, ma gli utenti questo in alcuni casi non lo sanno. I truffatori infatti fanno leva soprattutto sull’inesperienza di alcune persone, che inevitabilmente dunque finiscono per concedergli quello che vogliono.

L’obiettivo del testo che si può leggere qui in basso è quello di far credere che una bella donna sia pronta a conoscere i poveri malcapitati. In realtà la donna che scrive non esiste, ma è tutto frutto di un’invenzione. Con un metodo abbastanza chiaro, i malviventi riescono a rubare sia i dati personali e talvolta anche quelli delle carte di credito.

Un messaggio truffa si sta aggirando all’interno delle caselle di posta elettronica, eccolo qui

Come si può leggere qui in basso, il testo sembra essere a tratti anche convincente, se non fosse che è scritto in un italiano davvero pessimo. Questo è il primo segno che si tratta di una truffa. Dargli un’occhiata può tornare utile ma non bisogna dimenticare di diffondere tutto ciò che sta succedendo ai propri contatti, proprio per metterli in guardia.

“Questo messaggio ti preoccupa per la mia intenzione di conoscerti.

Spero che questo non influisca negativamente sul tuo umore, voglio vedere la tua reciprocità.

Molti mi condannano per la mia emancipazione, da qualche parte anche per la volgarità. Ma non mi importa.

Mi piace prendere il sole nudo, scioccare con abiti rivelatori ed essere sincero. La mia vita le mie regole!

E ora voglio invitarti a fare sesso. Se sei d’accordo, puoi trovare il mio profilo e saremo d’accordo su tutto.

Lascio il mio nickname in modo che Ivy_Alayah-173 possa trovarmi, parleremo di tutto in chat!

Con affetto, tuo Alayah“.

State quindi molto attenti e non cliccate mai sui link presenti all’interno di questi messaggi, potrebbe partire proprio da lì la truffa.