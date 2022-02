CoopVoce: le nuove offerte EVOLUTION costano poco, ecco 100GB

Sono così tanti i gestori che si occupano di telefonia mobile in Italia che molto spesso c’è l’imbarazzo della scelta. Se negli anni scorsi bisogna stare attenti a quale provider sottoscrivere, oggi è diventato molto più semplice visto che tutti offrono contenuti di livello ma soprattutto prezzi molto bassi.

CoopVoce è uno dei preferiti sia dal pubblico che dalla critica, visti i grandi frutti raccolti negli ultimi due anni. Il nostro gestore peraltro permette ancora di avere le migliori offerte, quelle disponibili sul sito ufficiale a partire da 4,50 € al mese. La linea si chiama Evolution e dispone anche di una promozione che si contende il posto di migliori in assoluto grazie ai suoi 100 giga per soli 8,50 € al mese per sempre.

CoopVoce: le offerte Evolution sono ancora disponibili sul sito ufficiale

Qui in basso notate nell’elenco le tre promozioni principali del gestore virtuale, le quali dureranno per sempre agli stessi prezzi. Ricordiamo infatti che non è prevista alcuna rimodulazione per nessuna delle tre.

EVO 30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 6,90 euro al mese per sempre

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 8,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS