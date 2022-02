Android, che regalo: 23 applicazioni a pagamento gratis sul Play Store

Ancora una volta Android si mette a disposizione del suo pubblico lanciando dei titoli a pagamento in maniera gratuita all’interno del Play Store di Google. Proprio qui sarà quindi possibile beneficiare di tante applicazioni e tanti giochi che di solito prevedono un pagamento una tantum ma senza pagare nulla.

Ricordiamo che l’iniziativa durerà solo per qualche giorno, per cui non bisogna perdere tempo. L’elenco comprende davvero di tutto.

Android consentirà di scaricare gratuitamente questi titoli a pagamento direttamente dal Play Store ma in maniera gratuita

Tutti i titoli che trovate qui in basso tra applicazioni e giochi per il mondo Android, potranno finire sul vostro smartphone gratuitamente. Ovviamente la promozione non durerà per sempre, per cui l’obiettivo sarà quello di scaricare il tutto più rapidamente possibile.