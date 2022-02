Dalla Cina sono arrivate nuove anticipazioni su Xiaomi Mi MIX Fold 2, nuovo smartphone pieghevole che il produttore dovrebbe lanciare sul mercato nel secondo trimestre del 2022.

Si tratta del secondo modello pieghevole di Xiaomi, un dispositivo che dovrebbe poter contare su uno schermo interno da 8,1 pollici, quindi simile a quello di un tablet, come iPad mini. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Xiaomi Mi Mix Fold 2: ecco la presunta scheda tecnica

Stando a quanto è emerso sino a questo momento, la seconda generazione di Xiaomi Mi MIX Fold dovrebbe utilizzare un design dual-screen e sia il display interno che quello esterno dovrebbero supportare una frequenza di aggiornamento elevata e sarà questa la principale differenza rispetto al primo smartphone pieghevole di Xiaomi.

Inoltre, Xiaomi Mi MIX Fold 2 dovrebbe poter contare su uno schermo con una nuova versione della tecnologia LTPO e ciò significa che lo smartphone potrebbe essere in grado di supportare il refresh rate adattivo, ovvero una soluzione che adatta la frequenza di aggiornamento dello schermo a quella del software in riproduzione.

Per quanto riguarda il processore, Xiaomi Mi MIX Fold 2 dovrebbe poter fare affidamento su un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con una batteria con capacità molto elevate. Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da Xiaomi per scoprire se il secondo smartphone pieghevole dell’azienda sarà lanciato anche in Europa.