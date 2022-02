Riuscire a gestire le chiamate di gruppo non è facile su WhatsApp come per qualsiasi altra applicazione. Ma il team di Meta ha ben pensato di introdurre a breve un aggiornamento che consente di rendere più intuitive le conversazioni. Non vi sembrerà più di stare a Forum durante un dibattimento. Scopriamo di cosa si tratta.

WhatsApp: ecco i nuovi indicatori delle chiamate di gruppo

Per le conference call di gruppo su WhatsApp l’azienda ha pensato di introdurre dei nuovi indicatori. Il chiasso si riduce rendendo più comprensibile la fonte della conversazione sia su Android che su iOS. Le prime info giungono con l’analisi della nuova versione Beta in studio.

Nelle chiamate multiple gli utenti potranno contare sulla visualizzazione di una nuova onda sonora all’intero dei riquadri specifici dei partecipanti. Questa servirà per indicare la presenza o l’assenza di suono e quindi il livello di partecipazione del singolo utente.

Può sembrare una novità poco importante per coloro che sono soliti intrattenere conversazioni con amici conosciuti. Risulta essere invece fondamentale quando la conversazione contempla la presenza di una voce sconosciuta.

Il principio è banalmente quello dei messaggi vocali introdotti mesi addietro. Per questi vale l’icona circolare che si espande e si contrae seguendo le onde sonore generate dalla voce. Per la novità della nuova Beta WhatsApp l’animazione prende forma quando riceve e rimane piatta quando non c’è suono. Semplice quanto efficace.

Al momento l’onda sonora di indicazione è in rilascio per alcuni utenti iscritti alla Beta dell’app e dovrebbe giungere alla distribuzione pubblica a breve termine sia per i clienti Android che iOS. Nessuna info, tuttavia, sui tempi reali di distribuzione.