Lo scorso settembre 2021 è arrivata ufficialmente su Netflix la terza stagione della serie tv Sex Education. Il successo riscosso è stato talmente elevato che l’azienda ha deciso di confermare l’arrivo di una quarta stagione soltanto tre settimane sono l’arrivo della terza. Nonostante questo, sembra che la stagione in arrivo potrebbe sancire il finale della serie.

Sex Education: la quarta stagione in arrivo su Netflix potrebbe essere l’ultima

La serie tv Sex Education creata da Laurie Nunn potrebbe giungere presto a un epilogo finale. Nonostante Netflix abbia già annunciato l’arrivo di una quarta stagione, infatti, sembra che non ne arriveranno altre.

Uno dei fulcri di questa nota serie tv è infatti la vita adolescenziale dei protagonisti durante il liceo e soprattutto il tema dell’educazione sessuale in questo periodo della vita. Per questo motivo, continuare la serie tv raccontando le vicende dei protagonisti dopo il liceo snaturerebbe in un certo senso il tema di Sex Education ma non solo.

Gli attori che interpretano i personaggi della serie sono ormai cresciuti e si apprestano a compiere i 30 anni e questo potrebbe creare dei problemi. A lasciare intendere questo è stata in particolare una delle attrici della serie, Aimee Lou Wood, che interpreta il personaggio di Aimee Gibbs. Durante una intervista, l’attrice ha infatti dichiarato che sarebbe meglio terminare la serie quanto prima quando risultati ancora accattivante e che non conviene protrarla troppo in avanti in modo da non annoiare il pubblico:

“Dovremmo farlo perché mi sto avvicinando rapidamente ai 30. Potremmo andare all’università, immagino, ma non voglio davvero interpretare una ragazzina quando avrò 45 anni. Dovrà arrivare a un fine, il che è triste, ma sento anche che dovresti sempre lasciare il pubblico con l’acquolina in bocca. Finire sempre al top invece di spingere le persone a pensare ‘Vorrei davvero che smettessero’”.