L’operatore francese Iliad ha negli scorsi giorni diramato una nota in cui spiega che non effettuerà, almeno per ora, nuove proposte per l’acquisizione di Vodafone Italia.

Quest’ultima infatti ha appena rifiutato la proposta di 14 miliardi per essere acquisita da Iliad. Vi ricordiamo che se l’operatore francese dovesse acquisirla, diventerebbe uno degli operatori più potenti. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Iliad accetta il rifiuto di Vodafone e va avanti

Iliad non farà altre proposte a Vodafone: si chiude quindi qui la vicenda con la risposta di Iliad, al rifiuto di Vodafone. Il gestore di origine Francese nei giorni scorsi aveva infatti proposto di acquistare Vodafone Italia al gruppo britannico, con una proposta (come adesso ufficializzato da Iliad) pari a ben 11,25 Miliardi di Dollari, pagati cash grazie al supporto di 3 importanti banche.

Vodafone, ha però gentilmente respinto la proposta al mittente, come da nostra anticipazione di qualche giorno fa e da conferma ufficiale del gestore. La vicenda si chiude quindi definitivamente con Iliad, che ammette: “Vodafone ha rifiutato una proposta di valore, in Italia continueremo ad andare avanti con le nostre forze” dando qualche numero sul gestore in Italia.

Per il momento questa è la situazione, non possiamo ovviamente eliminare l’idea di una nuova proposta nelle prossime settimane o nei prossimi mesi, difficilmente l’operatore francese Iliad rinuncia ad un suo obiettivo. Non ci resta quindi che attendere e vedere come si evolvono le cose.