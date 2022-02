Il team del colosso WhatsApp ha intenzione di portare una gradita novità al profilo Business. Stiamo parlando di un pulsante per la fotocamera nelle impostazioni.

Grazie a questo nuovo pulsante gli utenti potranno selezionare una foto o scattarne una da utilizzare come immagine di copertina. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WhatsApp Business: sta per arrivare una novità

Questa nuova funzionalità verrà introdotta sia sugli smartphone Android che per quelli iOS. Allo stato attuale pare che il team di WhatsApp abbia in programma di implementare tale novità soltanto per gli account business ma ancora non vi sono informazioni su quando potrebbe essere effettivamente rilasciata. Staremo a vedere.

Se desiderate provare le varie versioni di WhatsApp Beta per i dispositivi basati su Android, avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store, iscrivendovi al canale di beta testing, oppure installando manualmente i relativi file APK, che possono essere scaricati da APK Mirror.

Vi ricordiamo che la versione Business vi permette di creare un profilo pubblico per la tua attività con informazioni basiche incluso indirizzo, sito e altre informazioni utili. Si possono etichettare diverse chats per l’organizzazione, come nuovi clienti, clienti abituali o ordini completati, per esempio.