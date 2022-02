I prezzi più bassi sono stati attivati in questi giorni direttamente da Carrefour, promettendo a tutti i consumatori un risparmio decisamente importante, che prevede la possibilità di accedere ai migliori prodotti in circolazione, spendendo cifre davvero ridottissime.

Tutti i prodotti che troverete descritti nel nostro articolo, sono da considerarsi in vendita solo ed esclusivamente nei negozi fisici sul territorio nazionale, oltre che essere completamente no brand (per la telefonia mobile), e con garanzia legale della durata complessiva di 24 mesi, a partire dalla data effettiva d’acquisto del prodotto stesso.

Carrefour: attenzione a questi sconti, sono ottimi

Carrefour ha recentemente lanciato il proprio volantino SottoCosto, attivandolo come anticipato in tutti i punti vendita fino al 20 febbraio, ed integrandolo con una lunghissima serie di offerte da non perdere di vista.

Subito in prima pagina ecco arrivare lo sconto pensato per gli utenti che vogliono spendere davvero pochissimo, basteranno 139 euro per l’acquisto di un discreto Realme C25Y. In alternativa, sempre parlando di smartphone di fascia molto bassa, si trovano anche TCL 20Y a 109 euro, oppure Oppo A54s, in vendita precisamente a soli 179 euro. Essendo a tutti gli effetti un SottoCosto, ricordiamo che il numero di scorte potrebbe essere limitato, e quindi gli sconti terminare anche prima della data di scadenza prevista dalla campagna; il consiglio è sempre lo stesso, se interessati ad un prodotto in particolare, recatevi in negozio il prima possibile, potrete risparmiare moltissimo ed accedere ai migliori dispositivi.