Android è già una piattaforma flessibile, ma sembra che gli utenti esperti guadagneranno molto di più nella prossima versione principale. Smartphon come Pixel 6 ora possono eseguire macchine virtuali per Windows e Linux con maggiore velocità e meno grattacapi grazie ad Android 13.

Danny Lin (alias kdrag0n), uno sviluppatore Android noto per il suo lavoro su Repainter, è stato su Twitter durante il fine settimana per annunciare di essere stato in grado di creare “macchine virtuali in piena regola” su Pixel 6 grazie all’anteprima iniziale per sviluppatori di Android 13 . Ciò include il funzionamento di macchine virtuali con distribuzione Linux “quasi nativa” e prestazioni di Windows 11.

Android 13: la prima beta è già stata rilasciata

Cosa lo rende possibile? Tutto si riduce alla migliore gestione della virtualizzazione di Android 13. In sintesi, Android 13 consente un’esperienza più uniforme durante la costruzione di macchine virtuali rispetto a quanto consentito in precedenza, portando agli sviluppi di questa settimana.

Chiaramente, anche gli sforzi di Google hanno dato i loro frutti. Nonostante la mancanza di accelerazione grafica, kdrag0n afferma che le prestazioni di Windows 11 su Pixel 6 con Google Tensor sono “utilizzabili”. È stato persino in grado di eseguire Doom! Ciò è in netto contrasto con i precedenti tentativi di eseguire Windows su telefoni Android.

Questo non implica necessariamente che sarai in grado di avviare Windows o Linux nel momento in cui verrà rilasciato Android 13. L’utilizzo principale di Google per questa virtualizzazione migliorata riguarda la sicurezza e la gestione dei DRM.