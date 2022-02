Bloomberg ha dichiarato le sue opinioni in merito ad Ethereum. Nel suo recente rapporto, gli analisti di Bloomberg prevedono che Ethereum potrebbe scendere fino a 1.700 dollari. Tuttavia, il calo potrebbe essere seguito da una correzione al rialzo.

Bloomberg spiega che la moneta potrebbe subire un ribasso al di sotto dei livelli di prezzo attuali. “Ethereum potrebbe ripetere l’andamento della scorsa estate e arrivare a circa 1.700 dollari allo sambio. Il punto piu’ alto è stata di circa 4.800 dollari a novembre.”.

In futuro, Bloomberg mantiene una prospettiva positiva a lungo termine, considerando che rimane la seconda criptovaluta più apprezzata.

Alcune piattaforme leader e altri analisti sembrano avere previsioni a rialzo per il periodo a lungo termine su Ethereum. La piattaforma di risparmio Finder.com, ha definito 7.609 come prezzo previsto per Ethereum entro la fine dell’anno, ma prevede che scendera’ a 6.000 dollari entro la fine dell’anno, a causa della rivalità di mercato.

Secondo alcuni analisti, sta per crollare a 100 dollari

Nel frattempo, Vanessa Harris, chief product officer di Permission dell’azienda, insiste sul fatto che l’asset perderà molto valore. Entro il 2030, vede Ether crollato con un valore di soli 100 dollari.

Le sue opinioni sono supportate da speculazioni sul fatto che la transizione di Ethereum da Proof-of-work a una blockchain Proof-of-stake non risolverà il problema della congestione della rete, che ha ripetutamente portato a tariffe esorbitanti per gli utenti della rete.

Tuttavia, sostiene che per quanto riguarda gli smart contract, Ethereum è ancora una delle reti più promettenti in questo momento.

Al momento della stampa, Ethereum è in verde con molte altre altcoin, poiché il mercato cancella le perdite delle ultime settimane. Nonostante tutto è aumentato di quasi il 20% negli ultimi 7 giorni, rendendolo il miglior rendimento tra le prime cinque principali criptovalute per capitalizzazione di mercato.