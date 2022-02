Allarme phishing lanciato da Bitdefender Antispam Lab per i clienti Unicredit e Intesa Sanpaolo. È in arrivo un’ondata di truffa e difendersi sarà fondamentale per proteggere il conto corrente.

Unicredit e Intesa Sanpaolo sono presi di mira dai cybercriminali. Secondo Bitdefender Antispam Lab, una tecnologia di difesa che rileva i messaggi di spam, ci sono numerose truffe per i correntisti.

Aggiungono poi che i tentativi di truffa potrebbero arrivare sotto forma di e-mail con contenuti che richiedono di reimpostare la password o che avvertono di possibili frodi. Lo scopo dei criminali informatici è violare le credenziali di accesso all’account corrente e trovare le informazioni sull’account. Si tratta di attacchi, secondo i ricercatori, che mirano a spaventare le vittime inviando messaggi che non lasciano loro il tempo di pensare spingendoli ad azioni frettolose.

Cosa significa phishing

Per phishing si intende quella truffa informatica effettuata principalmente tramite sms o e-mail per sottrarre account e dati personali agli intestatari e poter così accedere agli account. L’identificazione a volte non è facile in quanto le e-mail somigliano notevolmente a quelle originali di banche come Unicredit o Intesa Sanpaolo.

Il contenuto contiene sempre un link che riporta ad un sito per modificare la password di accesso o invia un messaggio che notifica la presenza di problemi di vario genere che potrebbero causare il blocco dell’account.

Il cliente spaventato agirebbe così senza pensare e seguirebbe la procedura indicata. È fondamentale ricordare che nessuna banca richiederebbe l’inserimento totale dei dati personali online e che è sempre meglio verificare l’attendibilità dei contenuti rivolgendosi direttamente alla filiale di fiducia. In questo modo il tuo account sarà protetto.