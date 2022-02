IPTV al buio: blitz della Finanza in Italia, 500 mila utenti beccati

Solo pensare di riuscire a beccare tutti gli utenti che si servono delle IPTV, è Davvero da pazzi. La Guardia di Finanza però sta facendo del suo meglio per riuscire a sgominare quante più piattaforme possibili ma soprattutto nel più breve tempo. La pirateria potrebbe dunque restare ben presto totalmente al buio, anche per via di quanto fatto proprio in queste ultime settimane. Stando a quanto riportato, sarebbero davvero eccezionali i risultati raggiunti dalle fiamme gialle, che avrebbero chiuso una nuova piattaforma.

IPTV: anche questa volta gli utenti devono stare attenti, chiusa un’altra piattaforma enorme

Gli organi principali di cronaca parlano di una grande operazione, la quale sarebbe stata in grado di portare a termine la chiusura di una piattaforma enorme in Campania. La Guardia di Finanza sarebbe riuscita a venire a capo di ben 500.000 persone, tutte sotto un noto gruppo chiamato CyberGroup.

Mentre tutte le persone identificate ora riceveranno una multa a partire da 1000 €, i gestori della piattaforma rischieranno il carcere tramite un processo penale. Il consiglio quindi anche questa volta è quello di dismettere gli abbonamenti pirata per sottoscrivere soluzioni di livello ma in maniera legale.