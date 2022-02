Google afferma che per garantire la parità di funzionalità in termini di multitasking e produttività tra la versione desktop di Chrome e quella utilizzata su dispositivi a grande schermo come pieghevoli e tablet.

Per fare questo, il team ha sfruttato le funzionalità di Android 12L come la barra delle applicazioni e il pannello laterale di Samsung per consentire alle persone di aprire e utilizzare più finestre di Chrome contemporaneamente. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Google: il multitasking di Chrome funziona meglio su schermi più grandi

Android 12L, la versione Android è progettata per dispositivi con schermi di grandi dimensioni come pieghevoli, tablet e dispositivi ChromeOS, è disponibile come versione beta da alcuni mesi. Anche i telefoni sono supportati, però. Nel tentativo di pubblicizzare i miglioramenti dell’usabilità delle app su dispositivi a grande schermo, Google ha ora condiviso alcune statistiche sull’utilizzo del suo browser Chrome.

L’idea era quella di garantire che gli utenti potessero svolgere più attività in multitasking e che la capacità fosse ancora utilizzabile entro i vincoli del dispositivo, come l’utilizzo della memoria. I test hanno rivelato che le persone potevano utilizzare comodamente fino a cinque istanze di Chrome affiancate, quindi l’app è stata aggiornata per supportare questo caso d’uso. Il collegamento “Nuova finestra” è stato anche visualizzato in modo più evidente nel menu in modo che gli utenti potessero individuarlo e usarlo.

I risultati di Google indicano che l’utilizzo di più finestre è migliorato di 18 volte. Questa statistica è rafforzata dal fatto che la precedente ricerca dell’azienda aveva dimostrato che la multiistanza per Chrome è già utilizzata il 42% in più su tablet e pieghevoli rispetto ai telefoni. Google spera che, condividendo le sue conoscenze e le sue cifre, possa incoraggiare più sviluppatori a creare funzionalità ottimizzate anche per dispositivi con schermo grande, soprattutto per quanto riguarda Android 12L.