WindTre ha deciso di rimodulare in maniera unilaterale alcune sue condizioni commerciali anche in questo mese di Febbraio. I cambi per le tariffe e per i costi degli abbonati riguardano ancora una volta le tariffe legate alla telefonia mobile.

WindTre, le modifiche alle tariffe nel 2022

La strategia di WindTre per queste ennesime rimodulazioni che saranno proposte nel mese di Febbraio si allinea con quella di altri operatori come TIM e Vodafone. Nel dettaglio, i cambiamenti del provider arancione prevedono una duplice modifica.

I cambi tariffari di WindTre sono previsti in maniera esclusiva per tutti coloro che si servono di una ex SIM di 3 Italia. Per questa parte di pubblico è stata prevista non una rimodulazione sui costi ma bensì sulle condizioni delle tariffe.

In linea con le norme sulla continuità dei consumi WindTre assicura ora ai clienti soglie senza limiti per chiamate, internet ed invio degli SMS. Questo pacchetto di consumi illimitati si attiva nel momento della scadenza della ricaricabile, solo in caso di mancato credito per procedere con il rinnovo automatico. Previsto un costo fisso e giornaliero di 0,99 euro con possibile estensione di un secondo giorno sempre a 0,99 euro. Solo dal terzo giorno di mancato rinnovo della promozione, WindTre applicherà il blocco del traffico in uscita.

Il secondo cambio tariffario di WindTre è quello per la connessione internet. Anche in questo caso i clienti riceveranno un Giga extra sulla ricaricabile in caso di scadenza ed esaurimento prematuro della quota per la navigazione di rete. Come nella precedente condizione è previsto un costo una tantum di 0,99 euro.