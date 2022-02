WhatsApp: restare invisibili in chat è semplice, niente ultimo accesso

Sono tante le novità che stanno interessando WhatsApp soprattutto in quest’ultimo periodo, il quale dovrebbe essere quello giusto per gli aggiornamenti.

Da diversi giorni non si parla d’altro che di tutte le novità che verranno portate con gli update previsti dal colosso, il quale vuole in ogni modo accontentare il pubblico. Nel frattempo però c’è chi non si accontenta delle soluzioni presenti all’interno della piattaforma di messaggistica più famosa del mondo. Qualcuno infatti vorrebbe più privacy e discrezione. Proprio per questo motivo molte persone hanno tirato decisamente su un nuovo tipo di applicazione, quello che potrebbe consentire di passare inosservati anche leggendo i messaggi in arrivo su WhatsApp. Si tratta di un’app sicura al 100% che sta dimostrando di poter essere valutata in quanto soluzione reale.

WhatsApp: ecco come potete entrare in chat senza entrarci veramente, ci pensa Unseen

Esistono diverse applicazioni che possono fornire un supporto ulteriore agli utenti che si servono di WhatsApp. Da diverso tempo infatti più funzionalità sono state scoperte al di fuori della nota piattaforma, la quale per il momento non vieta nulla.

In questo caso gli utenti potranno rapportarsi ad un’applicazione molto semplice da usare che riuscirà ad offrire una soluzione più che valida. Quando volete leggere un messaggio senza fare l’accesso su WhatsApp, passando dunque da invisibili, potrete servirvi di Unseen. La nota applicazione intercetterà tutti i messaggi in arrivo su WhatsApp, rendendoli disponibili in una piattaforma a parte. Questo dunque corrisponderà alla vostra invisibilità, visto che l’applicazione ufficiale non sarà mai aperta il vostro ultimo accesso mai registrato. In questo modo potrete dire di essere realmente invisibili.