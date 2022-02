Come risultato dell’introduzione di macOS Monterey 12.2 il mese scorso, alcuni utenti Mac che hanno installato l’aggiornamento software hanno iniziato a riscontrare un elevato consumo di batteria quando erano in modalità di sospensione, il che è stato attribuito ai device Bluetooth che attivavano regolarmente le loro macchine. Il problema sembra essere presente sui Mac che eseguono la prima beta di macOS 12.3, così come su altri sistemi.

Molti dei consumatori interessati hanno scoperto che la durata della batteria del loro Mac era precipitata dal 100% allo zero% durante la notte mentre era in modalità di sospensione. Uno o due utenti hanno indagato sul problema in Terminal e hanno scoperto che gli accessori Bluetooth producevano spesso “DarkWake from Deep Idle”, con il risultato che il Mac si svegliava continuamente dal sonno e scaricava la carica della batteria.

macOS Monterey 12.3 Beta 2 è ora disponibile

Nel frattempo, sembra che la seconda beta di macOS 12.3, pubblicata oggi, possa aver risolto il problema. Alcuni utenti hanno dichiarato in un tweet che i loro MacBook Pro, che presentavano il problema quando hanno installato la prima beta di maccOS 12.3, non stanno più riscontrando il problema da quando hanno scaricato ed installato la seconda beta di macOS 12.3.

Il rilascio pubblico di macOS 12.3 dovrebbe avvenire intorno a marzo o aprile e includerà un rimedio per tutti gli utenti interessati. Nel frattempo, i clienti possono disattivare il Bluetooth sui propri Mac o disconnettere tutte le apparecchiature Bluetooth durante la notte per evitare la perdita della batteria sui propri computer. Un’altra alternativa è quella di spegnere completamente il vostro Mac durante la giornata ed accenderlo solo quando necessario.