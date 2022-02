Le novità arrivano molto spesso sull’applicazione ufficiale di WhatsApp ma vederle arrivare sulla versione Desktop non è da tutti i giorni. Stiamo parlando della versione per PC della popolare app di messaggistica istantanea.

Oggi infatti vogliamo parlare di una piccola eccezione, che sbarcherà presto sulla versione Desktop, che farà sicuramente piacere a tutti gli utenti. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

WhatsApp Desktop: arriva una bella novità

Alcune foto trapelate online mostrano la novità appena approdata su WhatsApp Desktop: si tratta del player audio globale, ovvero della possibilità di continuare ad ascoltare le note vocali anche quando si cambia chat o si accede alla schermata principale dell’app. Questo finora non era possibile, con la riproduzione dei vocali che si interrompeva automaticamente al cambio chat.

Abbiamo già intravisto questa novità in fase di sviluppo per le app Android e iOS di WhatsApp. La stessa è anche arrivata recentemente per tutti coloro che hanno aderito alla beta su iOS. La funzionalità prevede che, nel caso si cambi chat rispetto a quella in cui è stato condiviso la nota vocale in riproduzione, venga mostrato un player per gestire la riproduzione nella parte inferiore dell’interfaccia.

La novità che abbiamo appena visto è attualmente in fase di distribuzione automatica per tutti coloro che hanno installato WhatsApp Desktop. Non ci resta che attendere ancora qualche giorno per scoprire maggiori dettagli.