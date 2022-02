Alle ore 15.00 dell’8 febbraio, Alfa Romeo terrà un evento in streaming dove solleverà il sipario su Tonale. L’attesissimo SUV è pronto per la presentazione ufficiale in diretta dal museo del Biscione ad Arese.

Per seguire la presentazione basterà collegarsi al canale YouTube ufficiale. Gli spettatori devono prepararsi a qualcosa di unico tanto che l’evento è denominato “La Metamorfosi“. Questo nome è molto significativo e sta a simboleggiare la voglia di rinascita da parte di Alfa romeo.

Tonale infatti sarà la prima vettura del brand ad offrire una motorizzazione ibrida e plug-in hybrid. Il cambiamento darà vita ad una rivoluzione che permetterà di entrare in una nuova era. Infatti, Alfa Romeo punta a reinventare la sportività tipica del marchio ma getterà le basi anche per adeguarsi ai cambiamenti del settore automotive.

Alfa Romeo Tonale sta per arrivare e il nuovo SUV compatto ma sportivo rappresenterà la rinascita del Biscione

Stando a quanto trapelato fino ad ora, Tonale arriverà nelle concessionarie in primavera. Il 4 giugno dovrebbe essere il giorno scelto da Alfa Romeo per celebrare sia le prime consegne ai clienti che hanno preordinato il SUV oltre che per tenere il primo porte aperte.

Inizialmente saranno disponibili sia motorizzazioni diesel che ibride. In particolare, la versione più potente sarà caratterizzata da un powertrain ibrido plug-in con trazione integrale. Questa motorizzazione può contare su 275 cavalli e sulla trazione integrale con un cambio automatico a 6 marce.

Ricordiamo che Tonale è basato su pianale Small Wide, lo stesso di Jeep Compass 4xe da cui derivano anche le motorizzazioni. Il prezzo di listino dovrebbe aggirarsi sui 30-35 mila euro, cifra destinata ad aumentare a seconda della versione e dell’allestimento scelto.