Un calo del 27% del prezzo delle azioni di Meta, equivalente a oltre 230 miliardi di dollari di valore perso, ha spinto gli analisti a rivalutare il colosso tecnologico, con una maggiore considerazione per le minacce competitive come TikTok, oltre alle politiche sulla privacy di Apple che hanno colpito la pubblicità.

Il crollo del prezzo delle azioni di Meta, la società madre di Facebook, è il peggior mercato azionario mai colpito dal valore e indica un ulteriore dolore nel settore mentre si svolge la stagione degli utili statunitensi.

Cosa farà Mark Zuckerberg?

Più di 50 analisti hanno ricevuto raccomandazioni di “acquisti” o “neutrali” sul titolo prima che il suo prezzo crollasse, dopo che Meta ha ribaltato la previsione dei ricavi del primo trimestre da $ 27 miliardi a $ 29 miliardi, molto inferiore al consenso.

L’analista di UBS Lloyd Walmsley ha ridotto il suo obiettivo di prezzo a $ 280 per azione, da $ 400, dopo che Meta ha avvertito che la crescita degli utenti di Facebook aveva raggiunto un tetto e le entrate sarebbero state ridotte.

Meta non si è mai scontrata con una piattaforma utente di oltre 1 miliardo in modo significativo in un nuovo formato accattivante (Tik-Tok). Anche la nuova politica sulla privacy di Apple, che consente agli utenti di bloccare gli annunci pubblicitari che sostengono le entrate di Facebook, ha martellato le azioni. Ben l’84% degli utenti ha scelto di bloccare gli annunci pubblicitari.

L’azienda ottiene circa il 97% delle sue entrate dalla pubblicità sulle sue piattaforme social.

L’amministratore delegato di Meta Mark Zuckerberg, la cui ricchezza personale è crollata di circa 24 miliardi di dollari, ha riconosciuto che la società stava affrontando una seria concorrenza per il tempo e l’attenzione degli utenti, in particolare dall’app di condivisione video virale TikTok.

Meta ha ribadito che continuerà a investire in Reels per renderlo una parte più centrale dell’esperienza per guidare la crescita degli utenti e competere con TikTok. I dirigenti dell’azienda hanno dipinto un quadro ottimista, dicendo che un giorno i Reels avrebbero guadagnato tanto quanto gli altri prodotti di Meta.