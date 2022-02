L’operatore WindTre ha nuovamente prorogato la propria iniziativa denominata WinDay fino al prossimo 31 marzo 2022. Per la precisione è stata prorogata l’iniziativa denominata +acquisti +ti ricarichi.

L’operatore ha anche introdotto nuove categorie merceologiche che partecipano all’iniziativa. Scopriamo insieme le novità.

WindTre proroga l’iniziativa +acquisti +ti ricarichi fino al 31 marzo 2022

L’iniziativa WinDay è un programma di fidelizzazione gratuito mediante il quale il gestore telefonico arancione offre sconti e regali di vario genere, in occasione di ogni giorno della settimana. I clienti WindTre possono aderire scaricando, installando, registrandosi e accedendo dall’applicazione ufficiale dell’operatore arancione. WinDay Acquisti + Ti ricarichi è stata lanciata il 29 Aprile 2021 e sottoposta a diverse proroghe nel tempo, prevedeva una scadenza al 31 Gennaio 2022. Tuttavia WindTre ha deciso di continuare a proporla per i mesi di Febbraio e Marzo 2022.

La nuova proroga prevede l’introduzione di nuove categorie merceologiche: salute, bellezza, prodotti per ufficio e moda. Questi gruppi di prodotti acquistati prevedono l’applicazione di una percentuale del 10% sull’ammontare complessivo degli ordini effettuati nei periodi previsti. Per la precisione, si tratta della categoria di appartenenza del prodotto a decretare l’entità dell’importo del bonus che vi spetta.

Per esempio, durante questo mese avrete il 10% di sconto per ogni acquisto effettuato nell’ambito del cluster Salute, Bellezza e Prodotti per ufficio, nelle categorie cancelleria e prodotti per ufficio, salute e cura della persona, cura della casa, bellezza, bellezza premium e sport. Invece dal 1°al 31 marzo verrà applicato uno sconto del 10% per ogni acquisto effettuato nell’ambito del cluster Moda, nelle categorie abbigliamento, scarpe, borse e valigeria, gioielli, orologi e Amazon private brands.