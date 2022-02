Anche il colosso Nokia ha in serbo alcune sorprese per noi che riguardano il settore smartphone. Il colosso infatti, avrebbe in cantiere il nuovo Nokia G21, successore del medio gamma dell’anno scorso.

Grazie al noto leaker Roland Quandt abbiamo modo di vedere il look completo di Nokia G21. Scopriamo insieme alcuni dettagli.

Nokia G21 sembrerebbe più che un medio gamma

Le immagini trapelate mostrano un dispositivo dall’aspetto abbastanza classico: anteriormente vediamo un display con notch a goccia per ospitare la fotocamera frontale e posteriormente un modulo fotografico con tre sensori, dei quali il principale dovrebbe scattare a 50 megapixel. Le immagini non mostrano un sensore d’impronte digitali sul retro, cosa che suggerisce che questo sarà integrato sotto il display o, più probabilmente, sl tasto di accensione laterale.

Non sono emersi dettagli sulle ipotetiche specifiche tecniche e quindi rimane difficile pronunciarsi sull’esatta caratura del dispositivo che sta sviluppando Nokia. Torneremo ad aggiornarvi appena ne sapremo di più. Al momento c’è tanta attesa per l’arrivo dei nuovi top di gamma Samsung, la cui disponibilità dovrebbe essere fissata per il 15 febbraio 2022.

Ovviamente torneremo ancora a parlare di Nokia e del suo nuovo smartphone per il 2022, non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo per scoprire maggiori dettagli, noi ovviamente vi aggiorneremo non appena possibile.