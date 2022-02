L’operatore virtuale Rabona Mobile ha recentemente deciso di prorogare alcune delle sue offerte come Contropiede, Calcio e Novantesimo, fino al prossimo 14 febbraio 2022.

Le offerte appena elencate sono attivabili sia online che nei punti vendita autorizzati e partono da soli 6.99 euro al mese. Ricordiamoci insieme cosa comprendono.

Rabona Mobile proroga alcune offerte fino al 14 febbraio 2022

Partiamo subito con l’offerta Contropiede, che comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 200 Giga di traffico dati. L’offerta è attivabile per gli utenti che richiedono la portabilità del proprio numero provenendo da Ho.Mobile, Very Mobile o Kena Mobile. Se il cliente proviene da ho. Mobile o Very Mobile, il prezzo da sostenere è di 8,99 euro al mese con costo di attivazione pari a 1 euro. Con portabilità da Kena sono previsti invece 7,99 euro mensili, in questo caso con costo di attivazione pari a 2 euro.

L’offerta denominata Calcio prevede invece minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 111 Giga di traffico internet mobile. In questo caso, il costo è sempre pari a 7,99 euro al mese, con costo di attivazione pari a 2 euro. Si specifica inoltre che per sottoscrivere questa offerta, la portabilità del numero può essere richiesta provenendo da qualsiasi operatore nazionale.

Infine, Novantesimo comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 90 Giga di traffico dati. Il prezzo da sostenere per il rinnovo di questa offerta è pari a 6,99 euro al mese, con costo di attivazione è pari a 3 euro. In questo caso i clienti possono sia richiedere un nuovo numero che effettuare la portabilità da qualsiasi operatore. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.