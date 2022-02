Rocket League Sideswipe, uno spin-off mobile del famoso gioco di calcio automobilistico, sta ottenendo alcune nuove funzionalità e modalità come parte della sua seconda stagione. Insieme all’ultimo Rocket Pass gratuito e alle sfide stagionali, mercoledì sarà disponibile una modalità pallavolo nel gioco iOS e Android.

La modalità due contro due non ha obiettivi. Invece c’è una rete in mezzo all’arena e una palla nuova. Segnerai quando la palla toccherà terra dalla parte della rete dei tuoi avversari. È un concetto semplice come “portare la palla nella porta dell’altra squadra”, ma offre una dinamica diversa al gioco.

Rocket League Sideswipe: la seconda stagione arriva oggi

Con l’arrivo della pallavolo, i giocatori dovranno dire addio a Hoops, una modalità in stile basket che è stata disponibile anche in Rocket League. Psyonix afferma che queste modalità extra entreranno e usciranno da Sideswipe ogni stagione, probabilmente per mantenere le cose fresche.

Ci saranno un sacco di nuovi oggetti da sbloccare nella seconda stagione, inclusi alcuni dei preferiti di Rocket League come l’auto Breakout e la supernova e le esplosioni degli obiettivi dei draghi duellanti. Avrai anche un modo per esercitarti contro avversari umani senza preoccuparti del tuo grado competitivo. Le playlist casuali arriveranno oggi, prima dell’aggiornamento completo della seconda stagione.

All’inizio della nuova stagione, Sideswipe ripristinerà tutti i gradi competitivi. I giocatori verranno premiati con titoli e adesivi per chat rapida che variano a seconda del loro grado raggiunto durante la stagione inaugurale. Psyonix ha fatto un ottimo lavoro nel tradurre l’esperienza completa di Rocket League in un formato mobile 2D con Sideswipe.