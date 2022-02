Sembrerebbe proprio che il colosso Oppo abbia in cantiere un altro smartphone pieghevole: i colleghi di 91mobiles riportano, in collaborazione con il noto leaker Mukul Sharma, che la società cinese starebbe già lavorando a uno smartphone a conchiglia.

Il nuovo dispositivo potrebbe quindi essere simile alla serie Galaxy Z Flip di Samsung o alla RAZR di Motorola o al P50 Pocket di Huawei, per citare l’esponente più recente. Ma ancora non basta: c’è in cantiere una terza unità, anche se i dettagli a riguardo sono molto scarsi. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Oppo avrebbe in cantiere un nuovo smartphone pieghevole

Non che riguardo al pieghevole ci sia molto a dire, in effetti. Secondo la fonte lo smartphone è ancora distante, dovrebbe arrivare verso il terzo trimestre di quest’anno. OPPO punta a un prezzo di listino inferiore a quello di Galaxy Z Flip 3, ma non si sa di quanto; il nome dello smartphone non è ancora stato deciso, ma sembra già certo che anche lui farà parte della famiglia Find. Nessuna informazione su eventuali specifiche tecniche o anticipazioni sull’aspetto.

Per quanto riguarda il terzo pieghevole in cantiere, per il momento sappiamo solo questo: che è in cantiere. Visto che già per il clamshell si parla di 2022 inoltrato, non è impossibile pensare che si tratti banalmente del Find N di seconda generazione. Ricordiamo che questo dispositivo, che vedete in apertura, per ora è disponibile solo in Cina ma in arrivo anche da noi.

Assomiglia concettualmente alla famiglia Galaxy Z Fold di Samsung, ma ha un form factor più compatto che lo rende meno scomodo e ingombrante nell’uso quotidiano. A moltissimi è piaciuto molto. Non ci resta quindi che attendere altre informazioni sull’argomento.