Meta ha dichiarato lunedì che sta fornendo avatar 3D su Instagram e aggiorna gli avatar su Facebook e Messenger. Gli utenti negli Stati Uniti, in Canada e in Messico ora possono apparire in adesivi, post di feed, immagini del profilo di Facebook e altri luoghi come se stessi virtuali.

Meta sta anche lavorando per migliorare l’aspetto degli avatar modificando specifiche forme facciali per farli apparire più autentici. La società intende continuare ad aggiungere più cose all’editor di avatar.

Meta continua a migliorare la sua piattaforma

‘Stiamo aggiornando gli avatar Meta con molte più espressioni, volti e tonalità della pelle, oltre a sedie a rotelle e apparecchi acustici’, ha dichiarato il CEO di Meta Mark Zuckerberg in un post su Facebook. ‘Stiamo anche sperimentando con l’abbigliamento digitale.’ Il tuo avatar può essere utilizzato in Quest, Facebook, Instagram e Messenger. Un giorno potrai scegliere tra una varietà di avatar, da quelli espressivi a quelli fotorealistici.

Gli utenti possono ora utilizzare lo stesso avatar su tutte le piattaforme Meta, inclusa la realtà virtuale, grazie al nuovo aggiornamento. Qualsiasi modifica apportata all’avatar di un utente su Facebook o Messenger si rifletterà su Instagram e viceversa. Gli utenti possono ancora progettare avatar distinti per piattaforme diverse. Meta afferma che il suo obiettivo a lungo termine è rendere più facile per gli utenti spostare il proprio avatar da una posizione all’altra e che vuole offrire maggiori informazioni su questo in futuro.

Meta sta anche collaborando con la NFL per fornire ai fan una piattaforma per celebrare la loro squadra del cuore in vista del Super Bowl. Gli utenti possono scegliere di supportare i Cincinnati Bengals o i Los Angeles Rams utilizzando i loro avatar da ora fino al 28 febbraio. C’è anche una maglia neutra del Super Bowl LVI disponibile per le persone che non vogliono scegliere una squadra.

La società ha originariamente introdotto gli avatar nel 2020 per competere con Bitmoji di Snap e da allora li ha costantemente migliorati. Questi ultimi miglioramenti, ad esempio, arrivano dopo che Meta ha introdotto opzioni avatar aggiuntive per occhi, nasi, barbe e tagli di capelli l’anno scorso, con l’intenzione di renderli più personalizzati e diversificati.