OnePlus si prepara a rilasciare un nuovo aggiornamento incrementale della serie T per OnePlus Nord 2. Il telefono si chiamerà OnePlus Nord 2T e i suoi dettagli sono trapelati pochi giorni fa. Oltre a questo nuovo smartphone di fascia media serie T, l’azienda è al lavoro su un nuovo OnePlus Nord CE 2 per il mercato indiano.

Per chi non lo sapesse, OnePlus Nord CE è stato un aggiornamento per OnePlus Nord. Ora, l’azienda sta lavorando a nuovi aggiornamenti per entrambi i telefoni. Oggi, la stessa fonte che ha divulgato le principali specifiche di questi dispositivi ha anche rivelato le informazioni sui prezzi per loro.

OnePlus sta preparando il rilascio di nuovi smartphone

Secondo 91Mobiles, OnePlus Nord 2T, che sostituirà OnePlus Nord 2, costerebbe tra INR 30.000 e INR 40.000. Questo intervallo molto probabilmente include tutte le combinazioni di RAM e archiviazione. Il prezzo in euro varia tra 360 e 480 euro. Naturalmente, i prezzi in Europa potrebbero essere significativamente più alti per le tasse di importazione standard che aumentano il prezzo. Secondo fonti recenti, OnePlus Nord 2T sarà rilasciato tra aprile e maggio 2022.

Il rapporto include anche informazioni sui prezzi per l’atteso OnePlus Nord 2 CE. Il Nord CE 2 sarà molto probabilmente più economico del Nord 2T, ma avrà caratteristiche meno spettacolari. Il telefono chiederà ovunque tra INR 25.000 e INR 30.000, che equivalgono a 300-360 euro. Il device, come il Nord 2T, potrebbe essere disponibile in una varietà di RAM e opzioni di archiviazione. Oltre a questi due dispositivi, OnePlus sta lavorando a un terzo smartphone Nord che sarà disponibile a meno di INR 20.000 a luglio o agosto. Potrebbe essere OnePlus Nord N300 o qualcosa di completamente nuovo.

Secondo le indiscrezioni, OnePlus Nord 2T sarà alimentato dal SoC MediaTek Dimensity 1300. Questo non è il SoC Kompanio 1300, ma qualcosa che sostituisce il Dimensity 1200 nella classe di punta a basso costo. Di conseguenza, assumiamo che sia un chipset da 6 nm con alcuni miglioramenti delle prestazioni. Inoltre, si dice che il device supporti la ricarica rapida da 80 W, proprio come la serie premium OnePlus 10.

Lo smartphone includerà la stessa batteria da 4.500 mAh e display da 6,43 pollici a 90 Hz, oltre a OxygenOS 12 basata su Android 12. In termini di ottica, lo smartphone includerà una fotocamera principale da 50 MP, uno snapper ultrawide da 8 MP e un Snapper ausiliario da 2 MP. Il telefono sarà disponibile a febbraio, anche se non è stata annunciata una data ufficiale.