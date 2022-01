Trony riporta alla luce una delle campagne promozionali più richieste ed apprezzate degli ultimi mesi, con la quale effettivamente il consumatore si ritrova a poter acquistare praticamente ciò che vuole, senza essere mai costretto a ricorrere a specifici prodotti di tecnologia.

L’idea è sempre la stessa, permette al cliente di godere di importantissime riduzioni di prezzo, dandogli inoltre la possibilità di recarsi personalmente in negozio, senza limitarlo in termini locali o regionali. In altre parole, gli sconti sono attivi ovunque sul territorio nazionale, con prezzi bassi e la solita garanzia di 24 mesi in accompagnamento.

Trony: le nuove offerte sono le migliori

Trony rinnova le proprie offerte con la campagna promozionale che tanti hanno amato nel corso degli ultimi mesi, il meccanismo rientra perfettamente nelle aspettative o in quanto avevamo già visto in passato. In altre parole, l’utente può ricevere uno sconto fisso, al superamento di soglie di prezzo ben definite, acquistando nel contempo praticamente ciò che desidera.

Dopo aver aggiunto al carrello tutti i prodotti (anche più di uno), in relazione al valore finale dello scontrino, si godrà di una riduzione immediata direttamente proporzionale. E’ da notare che lo sconto non sarà postumo, e che sopratutto verrà applicato all’istante. I tagli da superare sono 4600, 1200, 2400, 600 o 300 euro, per ricevere sconti pari a 1200, 550, 250, 100 e 30 euro. La campagna promozionale è da considerarsi valida su qualsiasi categoria merceologica, per i dettagli dovete comunque rifarvi alle pagine che trovate sul sito ufficiale.