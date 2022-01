Apple sta pensando seriamente di entrare a fare parte del mondo del metaverso, secondo quanto ha affermato il CEO Tim Cook durante il meeting sugli utili avvenuto giovedì scorso.

“Siamo un’azienda che naviga nel settore dell’innovazione, quindi esploriamo sempre tecnologie nuove ed emergenti. Abbiamo discusso a lungo e ci siamo resi conto di quanto quest’area sia molto interessante per noi, ” ha detto Cook in una dichiarazione.

“In questo momento, abbiamo oltre 14.000 app ARKit nell’App Store, che offrono incredibili esperienze AR a milioni di persone oggi.” “Vediamo molto potenziale in questo spazio e stiamo investendo di conseguenza”.

Ecco perchè hanno deciso di investire in questa nuova tecnologia

La tecnologia AR, o realtà aumentata, è un modo in cui le persone possono immergersi nei mondi virtuali che costituiscono il metaverso, in particolare i visori AR. ARKit è la piattaforma di sviluppo di Apple per le app AR.

Il metaverso è un termine generico per i mondi virtuali in cui le persone potranno creare avatar, giocare, lavorare e costruire la propria vita virtuale.

L’interesse per il metaverso è decollato nel 2021, quando Facebook ha deciso di investire nel mondo del virtuale, cambiando anche nome in Meta. I principali marchi aziendali hanno subito aderito al progetto, con Samsung che ha aperto un negozio nel metaverso e gli Australian Open che hanno organizzato il torneo del Grande Slam di tennis in un mondo virtuale.

Wall Street è sempre più entusiasta della promessa del metaverso. L’analista di Goldman Sachs, Eric Sheridan, ha scritto a dicembre che i mondi virtuali potrebbero valere oltre 8 trilioni di dollari.

Le osservazioni di Cook sono arrivate in una chiamata degli analisti per discutere del rapporto sugli utili fiscali del primo trimestre di Apple, pubblicato giovedì dopo la chiusura del mercato. La società ha affermato che i ricavi sono aumentati dell’11% su base annua per raggiungere i 123,9 miliardi di dollari negli ultimi tre mesi del 2021.