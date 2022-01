Vi ricordiamo che Playstation Plus è il servizio di abbonamento di casa Sony, che ogni mese vi consente di portare a casa: videogames, spazio cloud e multiplayer online. L’abbonamento al servizio è composto da tre differenti pacchetti e il pagamento può avvenire tramite PayPal, Carta di Debito/Credito oppure direttamente acquistando i codici digitali:

12 MESE a 59,99 €

3 MESI a 24,99 €

1 MESE a 8,99 €

Trovandoci a fine gennaio avete ancora qualche giorno di tempo per usare i giochi di questo mese, intanto l’azienda giapponese ha appena svelato quali saranno i titoli che ci accompagneranno per tutto febbraio.

I giochi gratis di febbraio

Per fortuna questo mese siamo arrivati a scoprire i nuovi giochi senza essere vittime di spoiler come spesso accade. Due titoli sono per PlayStation 4, che grazie alla retrocompatibilità si possono giocare anche su PS5, mentre uno è solo giocabile su PlayStaion 5. I giochi gratis di febbraio sono:

UFC 4 – PlayStation 4

– PlayStation 4 Planet Coaster: Console Edition – PlayStation 5

– PlayStation 5 Tiny Tina’s assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot adventure – Playstation 4

Come ogni mese i titoli presentati dalla piattaforma sono tre saranno disponibili per il download a partire da martedì 1 febbraio 2022. Mentre l’ultimo giorno che saranno disponibili è l’1 marzo.

UFC 4 è un titolo sportivo della EA SPORTS dedicato al mondo del MMA, ovvero Arti Marziali Miste.

Planet Coaster: Console Edition è uno dei migliori simulatori di parchi di divertimento attualmente presente in circolazione.

Tiny Tina’s assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot adventure è un’avventura che riprende le dinamiche e la follia della serie Borderlands, ma in un contesto fantasy e sopra le righe.

Qual è il vostro titolo preferito?